Es ging nur um die Sache

In der Geflügelhalle, die auf dem Vereinsgelände des Geflügelzuchtvereins Weidhausen steht, wurde die diesjährige Ortsschau abgehalten. "Die Meldezahl hätte höher sein können, geht aber aufgrund der Vogelgrippehysterie im letzten Jahr und des engen Schaukalenders in Ordnung", sagte Vorsitzender Wolfgang Eyrich. Viermal die Höchstnote "vorzüglich" und 14 Bewertungen mit "hervorragend" sowie dreimal "hervorragend" bei den Jungzüchtern zeugen von einer guten Tierqualität.



Kritik wurde laut

Kritik richtete Wolfgang Eyrich an die Politiker. Diese seien bei Sonntagsreden zwar die Freunde der Züchter. Wenn es allerdings darauf ankomme, wie beispielsweise bei der Abstimmung im Landtag, dann sehe die Sache für einige ganz anders aus. Um nicht in den Verdacht zu geraten, parteipolitisch zu sein, sei deshalb darauf verzichtet worden, politische Ehrengäste einzuladen.

Sowohl der Vorsitzende des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter, André Karl, als auch Gruppenvorsitzender Jörg Faber lobten die Arbeit des ausrichtenden Vereins und das Engagement der Züchter. Bürgermeister Markus Mönch (parteilos), der die Schirmherrschaft übernommen hatte, dankte stellvertretend Ausstellungsleiter Wolfgang Eyrich für den geleisteten Einsatz.

Die Kleintierhaltung gehöre seit Jahrhunderten zum dörflichen Leben. Während früher Geflügel gehalten wurde, um die Familien zu ernähren, leisteten die Aktiven heute mit ihrem Hobby einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der vielfältigen Geflügel-, Tauben- und Hühnerrassen. Darüber hinaus seien sie sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren gefiederten Freunden bewusst.

Insgesamt wurden 136 Hühner, Zwerghühner und Tauben verschiedener Rassen und Farbschläge präsentiert - davon 31 vom Züchternachwuchs. Als Preisrichter fungierten Harry Bischoff, Georg Götz und Uwe Wenzel. Jubiläumsbänder errangen Wolfgang Eyrich, Dominik Freitag und Hubert Mahr. Erfolgreichste Jungzüchterin war Rosalie Prall, die sich über die Bezirksverbandsjugendplakette und den Ortsmeistertitel freuen konnte. Diesen errangen außerdem Wolfgang Eyrich, Rolf Fischer und Hubert Mahr. Alexandra Kemnitzer