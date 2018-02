Es gibt mehr Geld vom Staat für die Belebung von Ortskernen

"Die Belebung von Ortskernen schafft attraktive Lebensräume in unserer Heimat und wirkt dem demografischen Wandel gezielt entgegen. Daher haben wir als CSU-Fraktion die Initiative ergriffen, die Mittel für Dorferneuerungen im Nachtragshalt 2018 um neun Millionen Euro zu erhöhen", so Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU) in einer Pressemitteilung.

Der Beschluss des Haushaltsausschusses muss vom Plenum noch bestätigt werden. Einschließlich der EU- und Bundesmittel stehen damit für die Förderung der Dorferneuerung rund 76 Millionen Euro zur Verfügung. "In unserer Region profitieren aktuell eine ganze Reihe von Kommunen von Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und Flurneuordnung", verdeutlicht Baumgärtner.



Wo liegen die Schwerpunkte?

Im Landkreis Lichtenfels gibt es 2017 folgende Schwerpunkte: Anordnung der Flurneuordnung Oberküps-Unterküps, Planung und Neugestaltung der Ortsmitte in der Dorferneuerung und Fertigstellung und Einweihung der Hochwasserrückhaltemaßnahmen sowie Fertigstellung und Einweihung des Wirtschafts- und Radweges in der Flurneuordnung Klosterlangheim, Abschluss des Restbaumaßnahmen in der Flurneuordnung Stetten, Abschluss der Restbaumaßnahmen in der Flurneuordnung Frankenberg-Mosenberg;

Schwerpunkte 2018 : Planung des Wegenetzes in der Flurneuordnung Oberküps-Unterküps, Baubeginn der Dorferneuerungsmaßnahmen in Kirchlein, Neubau der Fußgängerbrücke über den Main bei Theisau im Verfahren Mainroth-Mainklein, Bauträger Stadt Burgkunstadt, Planungen für Wegebau in Sträublingshof, Abschluss der Planungen zur Neugestaltung der Ortsmitte in der Dorferneuerung Klosterlangheim. red