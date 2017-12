Es gibt ein Wiedersehen mit Yamei Yu

"Es wird eine Saison der Wiederbegegnungen mit Künstlern sein, die in der Gunst der Vogteibesucher ganz oben stehen", verspricht Andrea Buder von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Mit Geschäftsführer Otmar Fugmann von der Friedrich-Baur-Stiftung und Marion Konrad von der Kulturgemeinde Burgkunstadt stellte Buder das Programm der Saison 2017/2018 vor. Die Besucher dürfen sich auf Publikumslieblinge wie die Pianistin Claire Huangci, die Violinistin Yamei Yu und den Pianisten Ingo Dannhorn freuen, aber auch auf ein Wiedersehen mit dem Stummfilmpianisten Richard Siedhoff. Zu den Schmankerln dieser Saison dürfte eine literarisch-musikalische Wiener Melange mit Maximilian Mangold und Stefan Müller-Ruppert gehören.

Längst haben sich die Kultursonntage in der alten Vogtei auch weit über die Landkreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Bewährt habe sich auch der Termin am späten Nachmittag (17 Uhr).

Zum Auftakt der zwölften Saison am 8. Oktober ist die begnadete Pianistin Claire Huangci wieder einmal zu Gast in der alten Vogtei. Neben einer Klaviersonate des russischen Komponisten Alexander Skrjabin und zwei Nocturnes von Frédéric Chopin wird auch die wunderbare Mondscheinsonate von Beethoven zu hören sein.

Am 5. November kommen Literaturliebhaber auf ihre Kosten: Der ehemalige Hansa-Chef Michael Krüger liest aus seinem jüngsten Roman "Das Irrenhaus".

Zu den liebgewonnenen Traditionen der Kultursonntage gehört der thematische Bezug zum Weihnachtsfest. Mit ihrem Programm "Es ist ein Schnee gefallen" wird das Ensemble Trigon am 10. Dezember mit bekannten Weihnachtsliedern, wunderschönen Winterliedern, weihnachtlichen Geschichten und Märchenerzählungen für die richtige Weihnachtsstimmung sorgen.



Hohe Kunst der Filmbegleitung

Mit einer literarisch-musikalischen Wiener Melange mit Geschichten, Liedern und Musik aus der Donau-Metropole mit Maximilian Mangold Stefan und Müller-Ruppert beginnen die Kultursonntage im neuen Jahr am 14. Januar.

Der als Stummfilmpianist bekannte Pianist Richard Siedhoff wird am 18. Februar ein weiteres Mal die hohe Kunst der Filmbegleitung zeigen. Nach "Spuk im Schloss" in der letzten Saison, ist diesmal der berühmteste Film von Buster Keaton "Verflixte Gastfreundschaft" an der Reihe. Der Stummfilm gilt als eine der köstlichsten Komödien der Filmgeschichte, voller genialer Gags, atemberaubender Artistik und Poesie.

Am 11. März dürfen sich die Vogtei-Besucher wieder auf Yamei Yu freuen, einen Publikumsliebling der ersten Veranstaltungsreihen. Die sympathische Chinesin tritt gemeinsam mit Claudio Bohórquez auf. Das Duo verspricht ein künstlerisch höchst anspruchsvolles Programm mit Solo- und Duowerken von Maurice Ravel und Zoltán Kodály.

Unter dem Motto "Die Sterne dürft ihr verschwenden" steht eine szenische Lesung mit Schauspieler Bernd Lange, Anna Bellmann (Violine) und Ingo Wernsdorf (Schlagzeug, Pauken) am 15. April auf dem Programm. Zu Gehör kommen Balladen und Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe, des wohl bedeutendsten Repräsentanten deutscher Dichtung.

Der letzte Kultursonntag dieser Saison gehört ebenfalls einem Publikumsliebling: Am 13. Mai gestaltet Ingo Dannhorn einen Klavierabend mit Werken der Komponisten Alexander Skrjabin und Ludwig van Beethoven.