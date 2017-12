Es gibt bald wieder eine Spezialität

Anlässlich des Andreastages am Donnerstag, 30. November, werden auch in diesem Jahr wieder traditionell Kümmelstollen an alle Lautertaler Kinder unter 15 Jahren (ab 1.10.2002 Geborene und jünger) von der Gemeinde verschenkt. Das teilt die Gemeinde Lautertal mit und lädt dazu ein. Die Kümmelstollen (das ist ein Weißbrot mit etwas Kümmel außen drauf) gibt es am Donnerstag, 30. November, in Ober- und Unterlauter im Rathaus von 13 Uhr bis 16 Uhr; in Tiefenlauter am Feuerwehrhaus von 14 bis 14.15 Uhr; in Neukirchen am Mehrzweckhaus von 14.20 bis 14.30 Uhr; in Tremersdorf bei der Gastwirtschaft Eisenhammer von 14.35 bis 14.45 Uhr und in Rottenbach beim Gasthaus "Zum Auerhahn" von 14.50 bis 15 Uhr. red