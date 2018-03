"Es gibt Armut im Land"

In Zeiten, von denen oft gesagt wird, dass die "Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft", haben Sozialverbände und -vereine Zulauf. Das stellt auch der Ortsverband Lautertal des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) fest. Vorsitzende Barbara Hölzel berichtete bei der Hauptversammlung, dass der Ortsverband 14 Neuzugänge habe und somit die Mitgliederzahl bei 297 liege. Das kommt nicht ganz von ungefähr. Denn der Ortsverband legt sehr viel Wert auf die Mitgliederpflege, wie dem Bericht von Hölzel zu entnehmen war.

Das Thema Armut stellte Bezirksvorsitzender Josef Haas in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Er bezeichnete "diejenigen, die laut meinen, dass es in Bundesrepublik keine Armut gibt", als "rücksichtlose Dummköpfe". Hart ins Gericht ging er mit der Politik, die seiner Meinung nach nichts unternimmt, um der Armut in Deutschland effektiv entgegenzuwirken. "Von Phrasen und billigen Worten kann sich keiner etwas abbeißen", brachte Haas seine Enttäuschung über die Politik auf den Punkt.

Die Neuwahlen waren geprägt von Kontinuität. Barbara Hölzel wurde wieder zur Vorsitzenden gewählt.

In seinem Grußwort unterstrich der Lautertaler Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU), dass es Aufgabe des Bezirkstages sei, soziale Fragen anzusprechen. Aus diesem Grund dürften nach seinen Worten die Wahlen zum Bezirkstag nicht im Schatten der Landtagswahl stehen. Dem Ortsverband attestierte er, dass bei ihm die Menschen und ihre Sorgen im Mittelpunkt stünden. Abgerundet wurde die Hauptversammlung von dem Referat von Margrit Hollenz, die zu dem Thema "Musik ist Medizin" sprach.