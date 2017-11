Es geht um Fragen zum Unterhalt

Unterhalt ist ein kompliziertes Thema: Bei einer Scheidung haben minderjährige Kinder immer, volljährige Kinder dann, wenn sie noch in der Ausbildung sind, einen Anspruch auf Unterhalt. Bleibt noch was zum Verteilen übrig, dann erhält unter bestimmten Umständen der oder die Ehemalige Unterhalt. Allerdings hängen Höhe und Dauer des Unterhalts von den Umständen ab. Verändern sie sich, kann der Betroffene einen Antrag auf Abänderung stellen.



Vortrag in Höfen

Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) lädt am Mittwoch, 15. November, um 19.30 Uhr, zu einem Vortrag in das Gasthaus Melber, Höfener Hauptstraße 18, in Höfen bei Stegaurach ein. Rechtsanwalt Ekkehard Nüßlein informiert über die Grundlagen des Unterhaltsrechts und klärt auf, unter welchen Umständen der Unterhalt abgeändert oder auch verwirkt werden kann.

Der Eintritt ist zu dieser Veranstaltung ist kostenfrei. red