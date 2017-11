Es geht um die Wurst

"Lass die Sau raus" - mit dieser Komödie rund um das Thema "Fleisch" und "Essgewohnheiten" startet die Theatergruppe Hirschaid in der Jahnhalle einen Angriff auf die Lachmuskeln. Aufführungen sind am Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr, am Samstag, 18. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 19. November, 17 Uhr. Karten bei Blumen & Geschenke Huberth, Tel. 09543/6345, und an der Abendkasse. Foto: Spörlein