Es geht um das Thema "Antiziganismus"

"Antiziganismus" bezeichnet die spezifische Feindschaft gegenüber Sinti und Roma und anderen als "Zigeuner" stigmatisierten Gruppen. Der Begriff wird in Deutschland seit den 1980er Jahren verwendet. Er ist analog zu dem Begriff Antisemitismus geprägt worden, der die Feindschaft gegenüber Juden beschreibt.

In der im Juni 2016 veröffentlichten Studie "Die enthemmte Mitte" wird - wie von der Tendenz her inzwischen auch in weiteren repräsentativen Studien bestätigt - das besorgniserregende Ausmaß des gesellschaftlichen Antiziganismus festgestellt: Die Studie belegt, dass 57,8 Prozent der Befragten ein Problem damit hätten, wenn Sinti und Roma in ihrer Nähe wohnen würden. Knapp 50 Prozent der Befragten sind dafür, dass Sinti und Roma aus den Innenstädten verbannt werden sollen. 58,5 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Sinti und Roma zu Kriminalität neigen.

Welche Erscheinungsformen hat der Antiziganismus in Deutschland, wie wirkt er sich auf den Alltag der hier lebenden Angehörigen dieser nationalen Minderheit aus? Damit will sich Erich Schneeberger, Vorsitzender des Verbands Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Bayern - in seinem Vortrag befassen, zu dem die Jüdische Kultusgemeinde in Kooperation mit der Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg und dem Landesverband der Sinti und Roma in Bayern am morgigen Donnerstag um 19 Uhr in das Jüdische Lehrhaus Bamberg einlädt. Der Eintritt ist frei, der Zugang ist barrierefrei. red