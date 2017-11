Es geht nach Schwabthal

Das Senioren- und Generationenmanagement der Stadt lädt Bamberger Senioren am Mittwoch, 22. November, zur Fahrt nach Schwabthal ein. Aufgrund der unsicheren Witterung und der zu erwartenden Kälte Ende November findet keine Wanderung statt, stattdessen macht es sich die Gruppe im Gasthof-Hotel "Zum Löwen" gemütlich.

Abfahrt ist am Bamberger Bahnhof, Ecke Atrium, um 10.45 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Dann stehen die Busse für die Heimfahrt bereit und bringen die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt.



Anmeldung nur am 17. November

Die Anmeldung zu dieser Seniorenfahrt wird nur am Freitag, 17. November, ab 8 Uhr im Senioren- und Generationenmanagement im Nebengebäude des Rathauses Geyerswörth in Bamberg, Geyerswörthstraße 3, Zimmer N 0, entgegengenommen.

Aus organisatorischen Gründen muss bereits bei der Anmeldung das Mittagessen verbindlich festgelegt werden. Ausgegebene Karten können deshalb nicht mehr zurückgenommen werden. red