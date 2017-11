Es geht "Ab in den Süden"

Espen Nowackis "Ab in den Süden", eine locker-flockige Schlager-Komödie, gastiert in der Stadthalle Lichtenfels am Samstag, 25. November, um 20 Uhr. Dabei sind laut Veranstalter die 50 beliebtesten deutschen Schlager und Hits, gesungen von sechs bekannten Musical-Stars, verpackt in eine turbulente Comedy-Musical-Show zu hören.

Die Schlager-Musical-Show schickt ihr Publikum am 25. November für zwei Stunden musikalisch in den Urlaub. Der Norweger Espen Nowacki überzeugte schon vergangenes Jahr in Lichtenfels mit seinem Unterhaltungsfeuerwerk "Ab in den Süden", das vom Publikum mit überwältigendem Beifall belohnt wurde. Aufgrund des großen Erfolgs besucht er erneut die Lichtenfelser Stadthalle. Das Publikum wird die beliebtesten Schlager der letzten 60 Jahre und eine herrlich turbulente Komödie erleben.



Musical-Profis im Team

Auf den "Brettern, die die Welt bedeuten" fühlt sich das Ensemble um Initiator Espen Nowacki zuhause. Mit ihren gesanglichen und schauspielerischen Leistungen begeisterten die ausgebildeten Musicaldarsteller schon Zuschauer in bekannten Musicals wie Elisabeth oder König der Löwen. Jetzt freuen sie sich auf die Stadt Lichtenfels: "Wir wurden mit ,Ab in den Süden‘ trotz Kälte und widriger Witterungsbedingungen von zahlreichen Zuschauern so herzlich in Lichtenfels empfangen, dass wir uns ganz besonders freuen, wieder in dem oberfränkischen Ort auftreten zu dürfen", sagte Espen Nowacki im Vorfeld. "Und wir versprechen, dass wir dem Lichtenfelser Publikum wieder kräftig einheizen werden!"

Bei "Ab in den Süden" erwartet das Publikum ein grandioser Abend - eine ausgelassene Stimmung und jede Menge Schlager und Hits zum Mitsingen.

Die Handlung der knallbunten Schlagerrevue erzählt von drei deutschen Pärchen, die sich in einer Hotelanlage an der Riviera kennenlernen. Schnell entwickeln sich Irrungen, Wirrungen und eine kuriose Liebesgeschichte. Wie in den Unterhaltungsfilmen der 50er Jahre wird viel gesungen. Die sechs Künstler präsentieren im Lauf des Abends viele bekannte deutsche Schlager wie zum Beispiel Anita, Er gehört zu mir, Tage wie diese, Schuld war nur der Bossa Nova, Sugar Baby, Wahnsinn, Atemlos. Die Show ist choreografiert und jedes Stück passt in den Erzählkontext. Die Lichtshow setzt das Geschehen gekonnt in Szene.