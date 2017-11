Erzbischof sendet Kunst- und Kirchenführer aus

Erzbischof Ludwig Schick sieht gut gemachte Kirchenführungen als wichtige Katechese und Dienst der Verkündigung. Das sagte er jetzt bei der Aussendung von 14 Kirchenführern im Bamberger Dom.

"Sie haben sich ausbilden lassen, um die Kirchen zu erklären, die Fingerzeige Gottes in unsere Welt hinein sind", sagte der Oberhirte. "Sie werden in den Kirchen die Altäre, Tabernakel, Kreuze und Heiligenfiguren erläutern und damit dem Glauben und der Hoffnung Nahrung geben, die zum guten Leben führen sollen." Daher sei die Aufgabe der Kirchenführer nicht nur kunstpädagogisch, sondern auch für die Verkündigung des Glaubens wertvoll.

"Das Schöne in der Kunst will anregen, das Gute zu suchen und Hoffnung auf gutes und himmlisches Leben schon hier und jetzt zu wecken", so Schick. "Deshalb lohnt es sich, zu der schönen Kunst in den Kirchen hinzuführen." Das Schöne sei Ausdruck des Guten und trage zum Guten bei, so habe es die Kirche immer verstanden.

Ähnlich sehen auch die Kirchenführer ihren Auftrag. "Letztlich geht es uns allen darum, die Sprache und die Botschaft der Kirchen zu hören, zu verstehen und vor allem für unsere Mitmenschen verständlich zu machen", sagte Georg Lang, einer der Zertifizierten. Die Aufgabe sei ähnlich wie die eines Dolmetschers. "Wenn andere Menschen sich von dieser Übersetzung berühren lassen, tut das gut", so Lang.

Insgesamt 14 Teilnehmer absolvierten laut der Mitteilung der Bistumspressestelle in den letzten zwei Jahre die Ausbildung des Diözesan-Erwachsenenbildungswerks. In 120 Stunden lernten sie dabei, fachlich korrekte Kirchenführungen durchzuführen.

Die Ausbildung ist bundesweit standardisiert und fand in Bamberg nun zum dritten Mal statt. red