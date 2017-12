Erzbischof Schick spendete 19 Kindern den Firmsegen

"Ihr sollt Salz der Erde und Licht der Welt sein", rief Erzbischof Ludwig Schick den Firmlingen zu. Elf Jungs und acht Mädchen aus Pommersfelden, Sambach, Oberndorf, Weiher und Steppach spendete der Bamberger Oberhirte in der Sambacher Pfarrkirche Sankt Antonius Abbas das Sakrament, mit dem die jungen Menschen mündige Christen werden.

Gemeinsam zogen die Firmlinge mit ihren Paten in die von Licht erfüllte Sambacher Pfarrkirche ein. Begleitet wurden sie vom Ortsgeistlichen Pater Stefan Panzer, dem Leiter des Pfarreienverbunds Ebrachgrund, Pfarrer Wolfgang Schmidt aus Frensdorf und Diakon Georg Bauer. Die Firmlinge hätten Grund zur Freude, denn sie bekämen ein Geschenk Gottes, den heiligen Geist, sagte der Erzbischof. In der Sprache der Jugend erklärte er, der heilige Geist sei wie eine App. Um sie nutzen zu können, müsse man die App erst auf dem Bildschirm haben. Hin und wieder müsse man das Gerät auch "updaten". see