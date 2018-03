Erzählcafé im Seniorenzentrum

Am Mittwoch, 21. März, endet im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt das Wintersemester der Erzählcafés. Erika Pascher aus Münnerstadt hat für ihren Vortrag das Thema "Wenn der Beruf zur Berufung wird" gewählt. Die Referentin ist gegenwärtig Vorsitzende der Stadtkapelle. Früher wirkte sie aktiv im Pfarrgemeinderat mit. Beruflich ist sie in den Pflegeeinrichtungen der St. Josefs-Kongregation in Maria Bildhausen beschäftigt. Das Referat beginnt um 15 Uhr. Bereits ab 14 Uhr treffen sich alle zu Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltung ist öffentlich. sek