Erwischter Ladendieb attackiert Polizisten

Ein Ladendieb griff Polizisten in Zeil an. Am Dienstag um 14 Uhr hatte der 36-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Sander Straße eine Schachtel Zigaretten entwendet. An der Kasse angesprochen, gab er den Diebstahl zu. Nach einem Alkoholtest und einer Vernehmung wurde das Diebesgut zurückgefordert. Der Verdächtige weigerte sich jedoch und schlug und trat nach den Polizeibeamten. Im Dienst-Pkw randalierte der Mann weiter und beleidigte die Beamten. Der 36-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wurde in Gewahrsam genommen.