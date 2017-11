Erwischter Dieb reagiert aufgebracht

Da ging es ziemlich laut zu. Am Montagvormittag kam es zu einer Auseinandersetzung bei einem Einkaufsmarkt in der Nähe der "Gebrannten Brücke". Ein 69-jähriger Mann wollte einen Strauß Schnittblumen aus einem Container holen. Eine Verkäuferin sprach ihn an, dass dies nicht erlaubt sei. Daraufhin rastete der Mann vollkommen aus und beleidigte die 35-jährige Verkäuferin mit derben Beleidigungen. Den 69-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls und wegen Beleidigung. pol