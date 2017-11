Erwachsene betroffen

Wer die Diagnose ADHS als Mode abtut, liegt falsch. Der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann beschreibt schon Mitte des 19. Jahrhunderts die Symptome von ADHS - in seinem Bilderbuch vom Struwwelpeter. ADHS ist allerdings nichts, das nur Kinder betrifft, sondern auch Erwachsene. Ein Vortrag über Erwachsene und ADHS beginnt am Mittwoch, 15. November, um 16 Uhr in der "Alten Wäscherei" am Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2. Referent ist Chefarzt Bertram Schneeweiß vom kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen. red