Erstmals Osternacht in Rugendorf

Erstmals findet auch in der Rugendorfer St.-Jakob- und St.-Erhard-Kirche eine Osternacht statt: Am Ostersonntag um 5 Uhr trifft sich die Gemeinde vor der Kirche (wer lieber sitzt, kann sich auch gleich in die Kirche setzen) und vollzieht den symbolischen Übergang von der Finsternis zu hellem Tag, von Verdammnis zu Erlösung, von Tod zu Auferstehung nach. Der Gottesdienst ist mit besinnlicher Musik, Kerzen und der festlichen Feier des Heiligen Abendmahls. red