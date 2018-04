Erstkommunion in der Stadtpfarrkirche

Zur Vorbereitung auf ihr großes Fest am Sonntag sind alle Erstkommunionkinder am morgige Freitag um 16 Uhr zu einer Probe und anschließenden Bußgottesdienst in der Stadtpfarrkirche besonders eingeladen. Eine weitere Probe findet am Samstag, 7. April, um 9 Uhr ebenfalls in der Stadtpfarrkirche statt. Am "Weißen Sonntag", 8. April, treffen sich alle Kinder um 9.30 Uhr auf dem Schulhof, Kronacher Straße. Um 9.45 Uhr beginnt der Zug zur Stadtpfarrkirche, in der dann anschließend der Festgottesdienst gefeiert wird. Es wird um Verständnis gebeten, dass die Kirche bis zum Eintreffen der Kommunionkinder verschlossen bleibt. Um 17 Uhr ergeht Einladung zur Dankandacht in der Stadtpfarrkirche. Am "Weißen Montag", 9. April, wird um 9 Uhr der Dankgottesdienst mit Segnung der Andachtsgegenstände in der Stadtpfarrkirche gefeiert. red