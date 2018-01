Erstes Richtfest in einem neuen Stadtteil

"Im Herzen der Wunderburg, im Kirchturmschatten und umgeben von einer Schule, zwei Kindergärten und zwei traditionsreichen Brauereigaststätten entsteht ein völlig neuer Stadtteil", freute sich Bambergs Zweiter Bürgermeister Christian Lange beim ersten Richtfest im Ulanenpark in der Wunderburg. Dort fand das Handwerkerfest für das Wohn- und Gesundheitszentrum der Stadtbau statt.

"Der "Ulanenpark" entsteht mitten in der Wunderburg auf einer langjährigen Industriebrache. Dort soll eine Mischung aus Wohnen für Jung und Alt, Dienstleistung, Nahversorgung und medizinischer sowie pflegerischer Betreuung entstehen", erläuterte Bürgermeister Lange.



Mit Apotheke und Arztpraxen

Dabei bildet das von der Stadtbau GmbH gebaute und von der Sozialstiftung Bamberg betriebene Wohn- und Gesundheitszentrum den ersten Baustein. Der Geschäftsführer der Stadtbau GmbH, Veit Bergmann, erläuterte dazu die Einzelheiten: "Das Wohn- und Gesundheitszentrum bietet geeigneten Raum für zwei ambulant betreute Wohngruppen, 25 Tagespflegeplätze sowie 49 Eigentumswohnungen." Hinzu kommen eine Apotheke sowie mehrere Arztpraxen und eine Physiotherapiepraxis. "Damit gewährleisten wir, getreu nach dem Motto ,So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben´, eine optimale medizinische Nahversorgung für das gesamte Stadtviertel".

Die Resonanz auf das Wohnungsangebot der Stadtbau sei von Beginn an außerordentlich gewesen. Einige der Käufer waren beim Richtfest selbst anwesend, so zum Beispiel der Drehorgelspieler Alfons Scherbaum, der es mit seinem Instrument launig unterstützte. "Sie sind die Pioniere für diesen neuen Hotspot in der Stadt", so Bergmann der sich überzeugt zeigte, dass der Ulanenpark auch enorme Strahlkraft in andere Viertel der Stadt haben wird. Gestern sei die letzte Decke betoniert worden, im Untergeschoss sind schon die ersten Fenster installiert. "Vielen Dank, dass sie an unser visionäres Programm glauben", rief Bergmann den Besuchern und Handwerkern zu.

Neun Firmen seien an dem Projekt beteiligt, die Meisterhaftes leisten. Trotz europaweiter Ausschreibung, sind rund die Hälfte davon Bamberger Firmen, erklärte Bergmann stolz.



Quartiersbüro der Wunderburg

Darüber hinaus plant die Stadtbau GmbH den Bau von ca. 194 weiteren Wohneinheiten, davon voraussichtlich 36 Reihenhäuser, Wohnungen im sozialen Wohnungsbau sowie Miet- und Eigentumswohnungen. Zudem soll im Ulanenpark ein "bürgernahes Service- und Quartiersbüro" entstehen. Hier sollen alle sozialen Belange im Stadtteil Wunderburg aufgegriffen werden. Sobald die Planungen fertig gestellt sind und mögliche Angebote formuliert werden können, soll darüber umfassend berichtet werden. red