Erstes großes Herbstfest des MGV wird zum vollen Erfolg

Das erste große Herbstfest des MGV Neunkirchen am Brand war - wie auch früher die vom MGV veranstalteten Weinfeste - ein voller Erfolg. Dafür sorgten nicht zuletzt auch die Sänger des MGV Rheinland Weitersburg, die mit rheinischem Frohsinn die Stimmung im Zehntspeicher mit Unterstützung der Falkenberger Zoigl-Musik kräftig anheizten.

Hierbei kamen auch die Tanzfreudigen voll auf ihre Kosten. Die Neunkirchener Sänger eröffneten den Abend mit einem Begrüßungslied und dem bekannten Schlager "Heimweh" von Freddy Quinn. Der Vorsitzende Thomas Siebenhaar begrüßte die Gäste - insbesondere den Gastverein aus dem Rheinland sowie die erstmals in Neunkirchen aufspielende Falkenberger Zoigl-Musik, die schon viele internationale Auftritte aufweisen kann (Siebenhaar: "Sogar in Ermreuth waren's schon.").

Das Programm bereicherte zudem die große NCV-Faschingsgarde, die mit ihrem Showtanz "Schmetterlinge" das Publikum begeisterte. Der Neunkirchener MGV hatte seine Sänger-Freunde aus dem Rheinland zu dem Herbstfest eingeladen. Die beiden Vereine hatten sich schon einige Male wechselseitig besucht.

Initiator der Begegnungen ist Lori Hahn, der aus dem Ort Weitersburg bei Koblenz stammt und dort im Verein bereits in jungen Jahren aktiv mitwirkte. Später verschlug es ihn dann nach Franken; jetzt singt er im Neunkirchener Männerchor. Lori Hahn organisierte auch die Reise zusammen mit seinem rheinischen Freund und Vorsitzenden Lori Becher. Eine Delegation des Neunkirchener Vorstandes begrüßte die Weitersburger Sänger bereits nach ihrer Ankunft im Hotel - es war eine herzliche Wiedersehensfreude. Bis zur späten Stunde wurde gemeinsam gesungen und sich angeregt unterhalten.

Die Rheinländer verbanden die Einladung mit einem Ausflug am nächsten Tag zum Kloster Weltenburg, wo sie in der Abteikirche mit Gesangbeiträgen die Abteibesucher begeisterten. Danach ging es weiter nach Abensberg mit einer Führung durch die Kuchlbauer-Brauerei und den von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Turm mit dem Kunsthaus. Bei dieser Reise begleitete sie auch der Vorsitzende der Neunkirchener Sänger, Thomas Siebenhaar, mit Erläuterungen zum Land und zur Geschichte.

Beim Herbstfest am Abend und beim Hochamt am Sonntag in der St.-Michaels-Kirche konnten die Weitersburger wieder mit ihren stimmungs- und auch gefühlvollen Chorbeiträgen, die sie teilweise auch mit den Neunkirchenern beim Fest in Chorgemeinschaft darboten, begeistern.

Der Neunkirchener Bürgermeister Heinz Richter (FW) begrüßte die Gäste mit einem Geschenk. Es war eine launige, feucht-fröhliche Feier - so war es auch schon spät, als die Rheinländer wieder in ihr Hotel zurückkehrten.

Mit einem zünftigen Weißwurstessen am Sonntag, bei dem natürlich nochmal gemeinsam kräftig gesungen wurde, verabschiedeten sich die Sängerfreunde mit dem Versprechen der Neunkirchener, 2018 anlässlich des 135-jährigen Bestehens des Weitersburger MGV wieder ins Rheinland zu fahren. Spontan sagten auch der Neunkirchener Bürgermeister und einige Gäste ihre Teilnahme zu.

Hermann Hahn