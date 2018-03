Der Kreisfischereiverein Kronach veranstaltet sein erstes Forellenangeln des Jahres am Sonntag, 22. April, von 7 bis 12 Uhr am Teich 7 in Birkach. Anmeldungen bis Montag, 16. April , bei Franz Achatz unter Telefon 09261/52495 oder Alfred Bittruf unter 09261/20801 oder bei Chris Thieg im Angel-Max in Neukenroth. red