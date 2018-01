Erster Tanzkurs am Knock: "Träumen mit den Füßen"

Am vergangenen Wochenende trafen sich sechs Tanzpaare im Jugendbildungshaus am Knock, um sich gemeinsam die Grundzüge des Paartanzes näherbringen zu lassen.



Auch ohne feste Tanzhaltung

Unter dem Motto "Tanzen ist träumen mit den Füßen" führten zwei ehrenamtlich engagierte Jugendliche diesen Kurs zum ersten Mal durch. Neben den Lateinamerikanischen Tänzen Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive standen auch der Langsame und der Wiener Walzer als Standardtänze mit auf dem Programm. Dass es aber auch ohne feste Tanzhaltung geht, erfuhren die Teilnehmenden in einer Einheit zu westafrikanischen Tänzen. Hierbei kam es weniger darauf an feste Schrittfolgen einzuhalten, als sich vielmehr auf sein Körpergefühl zu verlassen. red