Erster SV Zapfendorf gegen Zweiten FSV Buttenheim: Mehr Spitzenspiel geht nicht!

Vor der langen Winterpause steht für die Vereine der Fußball-Kreisliga Bamberg noch ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Hierbei treffen im Schlagerspiel der Spitzenreiter SV Zapfendorf und der Tabellenzweite FSV Buttenheim aufeinander. Der Dritte SpVgg Stegaurach will mit einem Sieg gegen den TSV Burgebrach seine gute Ausgangsposition weiter festigen. Im Nachbarduell stehen sich die DJK Stappenbach und der SV Ober-/Unterharnsbach gegenüber. Für den SC Kemmern zählt zu Hause gegen das Schlusslicht ASV Naisa nur ein Sieg.

TSV Schlüsselfeld -

DJK Teutonia Gaustadt

Der Tabellenelfte TSV Schlüsselfeld führt das Sextett der vom Abstieg bedrohten Mannschaften an. Bis zur 77. Min. hielten die Platzherren beim TSV Burgebrach einen torlosen Spielstand, doch in der Endphase der kampfbetonten Partie kassierten die Schlüsselfelder noch zwei Treffer. Die zu Hause weiterhin sieglose DJK Teutonia Gaustadt (13.) kam gegen den Vierten FSV Unterleiterbach mit 2:4 unter die Räder (Hinspiel 1:2).

SpVgg Stegaurach -

TSV Burgebrach

Die SpVgg Stegaurach setzte im Verfolgerduell beim FSV Buttenheim ihre Erfolgsserie fort und gewann nach einer abgezockten Leistung verdient mit 1:0. Bester Mannschaftsteil der Auracher war erneut die überragende Defensive. Diese kassierte bislang 19 Gegentreffer weniger als das junge Team aus dem Steigerwald. In ihren vier letzten Begegnungen mussten die verbesserten Gäste nur eine Niederlage hinnehmen (1:1).

FSV Unterleiterbach -

SC Reichmannsdorf

Mit 4:2 setzte sich der offensiv ausgerichtete FSV Unterleiterbach (bereits 56 Tore) beim Neuling DJK Teutonia Gaustadt durch und kletterte auf den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand der Hausherren zum Zweiten FSV Buttenheim beträgt nur noch vier Punkte. Toptorschütze der "Lätterbocher" ist ihr 33-jähriger Spielertrainer Tobias Eichhorn mit bislang 19 Treffern. Im Hinspiel kassierte der SC Reichmannsdorf (6.) eine 0:3-Schlappe.

SV Zapfendorf -

FSV Buttenheim

Mit einem Heimsieg im morgigen Kreisliga-Kracher gegen den Tabellenzweiten FSV Buttenheim kann der zuletzt spielfreie Spitzenreiter SV Zapfendorf seinen Vorsprung gegenüber den FSVlern auf vier Punkte ausbauen. Die Gäste holten aus ihren letzten drei Spielen nur einen Punkt und stecken in einer Krise. Der SV Zapfendorf hat mit der Buttenheimer Phönix-Truppe noch ein Hühnchen aus der Hinrunde zu rupfen. Die Hausherren unterlagen damals mit 0:4.

SV DJK Tütschengereuth -

ASV Sassanfahrt

Um nicht auf einem festen Abstiegsplatz zu überwintern, muss der Vorletzte SV DJK Tütschengereuth die Begegnung gegen den kampfstarken Neuling ASV Sassanfahrt (7.) gewinnen. Damit der ersehnte dritte Heimsieg der Saison eingefahren werden kann, dürfen sich die Platzherren keine Aussetzer erlauben. Im Hinspiel mussten sich die "Staabeißer" deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

SC Kemmern - ASV Naisa

Im Nachbarderby bei der SpVgg Rattelsdorf sicherte sich der SC Kemmern nach einem Treffer von David Görtler überraschend einen 1:0-Sieg. Mit diesem "Dreier" haben die Hausherren die Schleuderplatzzone verlassen und fuhren den ersten Sieg seit Ende August ein. SCK-Trainer Jochen Kutzelmann lobte nach dem Schlusspfiff in Rattelsdorf die Einsatzbereitschaft seiner Truppe. Das Schlusslicht ASV Naisa steht vor einer großen Herausforderung (1:0).

TSV Hirschaid -

SpVgg Rattelsdorf

Während der TSV Hirschaid (10.) zuletzt pausierte, wurden die letzten "fetten" Wochen des Tabellenfünften SpVgg Rattelsdorf bei der 0:1-Niederlage gegen den Aufsteiger SC Kemmern jäh gestoppt. Die Gäste agierten hierbei weit unter ihrer Normalform und enttäuschten vor allem in der Offensive. Während der TSV Hirschaid einen gesicherten Mittelplatz einnimmt, dürfen die Rattelsdorfer morgen nicht verlieren, um weiterhin in der Spitzengruppe mitzumischen (1:2).

DJK Stappenbach -

SV Ober-/Unterharnsbach

Die DJK Stappenbach rangiert vor dem Nachbarduell gegen Ober-/Unterharnsbach auf Platz 15. Der Rückstand zu einer Platzierung über dem Strich beträgt aber nur drei Punkte. Der Gast kann das Derby verhältnismäßig entspannt angehen. Die Harnsbacher nehmen mit elf Zählern mehr als die DJK-Fußballer einen Platz in der Tabellenmitte ein. Dennoch werden die Gäste an den Nachbarn keine Geschenke verteilen wollen (1:1).