Erster internationaler Auftritt von Medi Bayreuth in der Oberfrankenhalle

In der Basketball Champions League (BCL) empfängt Medi Bayreuth am heutigen Dienstag (20.30 Uhr) den spanischen Traditionsverein Movistar Estudiantes Madrid. Für die Bayreuther ist es der erste internationale Pflichtspielauftritt seit mehr als 20 Jahren in der Oberfrankenhalle.

Für das erste BCL-Heimspiel gegen Straßburg hatten die Bayreuther im Oktober wegen einer anderweitigen Belegung der Oberfrankenhalle nach Bamberg ausweichen müssen.

Die Madrilenen, Tabellenelfter der spanischen ACB-Saison 2016/17, zählen zu den Gründungsmitgliedern der spanischen Basketballliga, stehen jedoch klar im Schatten des Ortsrivalen Real Madrid. Dreimal gewann Estudiantes den Landespokal, viermal wurde das Team Vizemeister. In der Saison 2011/12 konnte man den erstmaligen Abstieg in die zweite Division allerdings nur vermeiden, weil die beiden Aufsteiger Menorca Bàsquet und CB 1939 Canarias nicht die nötigen finanziellen Mittel aufbringen konnten, um sich in den spanischen Ligaverband Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) einzuschreiben.

Mit einem Unentschieden sowie einem Sieg gegen Donar Groningen qualifizierten sich die Madrilenen für die Teilnahme an der diesjährigen Champions League. Dort setzte es nach Auftakterfolgen in Athen und gegen Radom zuletzt Niederlagen in Straßburg und in eigener Halle gegen Ljubljana.

Leistungsträger bei den Spaniern sind Sylven Landesberg, ein US-Amerikaner mit zusätzlich israelischer Staatsbürgerschaft, der im Schnitt etwa 15 Punkte erzielt, sowie seine US-Landsleute Omar-Sharif Cook im Spielaufbau, 2,16-Metermann Alec Brown auf der Centerposition und Forward Niklas Caner-Medley.

Nach der ersten Niederlage in der BCL in der vergangenen Woche im türkischen Bandirma und dem hart erkämpften Auswärtssieg am zurückliegenden Wochenende in Bremerhaven bleibt den Bayreuthern derzeit kaum Luft zum Verschnaufen. Allerdings bietet das Kräftemessen mit den Spaniern eine gute Gelegenheit zur Integration von US-Center Javon McCrea, der in den kommenden Wochen den verletzten Ägypter Assem Marei vertreten wird.