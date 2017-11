Erster gegen Vierter in Oberschwappach

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3 steigt beim Mit-Tabellenführer DJK Oberschwappach, der den Vierten TSV Kirchaich zu Gast hat.

Ein durchaus lösbare Hausaufgabe hat der VfR Hermannsberg-Breitbrunn vor der Brust, wenn der Tabellenletzte SV Neuschleichach seine Visitenkarte abgibt. Zwar hat der Aufsteiger seinen bislang einzigen Dreier auswärts eingefahren, dennoch dürfte der heimstarke Tabellendritte wie bereits im Hinspiel (0:2) eine Nummer zu groß sein. - Mit einem dicken Brocken bekommt es die DJK Dampfach II zu tun, wenn die Spfr. Unterhohenried zu Gast sind, die mit einem 8:0-Heimsieg über Traustadt/Donnersdorf für Aufsehen sorgten. Unterhohenried geht als klarer Favorit ins Rennen. - Eine interessante Begegnung erwartet die Zuschauer beim Mit-Tabellenführer DJK Oberschwappach , denn der zu Saisonbeginn hoch gehandelte TSV Kirchaich darf sich keinen weiteren Ausrutscher erlauben, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Immerhin hat die Mannschaft um TSV-Spielertrainer Dinis Ribeiro als einzige Mannschaft auswärts noch nicht verloren. - Nur eine Woche nach seinem dritten Erfolg will der TSV Westheim nachlegen und den vierten Heimsieg einfahren, der im Kampf um den Klassenerhalt sehr wichtig wäre. Doch einfach wird die Aufgabe gegen den FC Sand III keineswegs, denn die Gäste haben sich erst vor einer Woche bei der DJK Oberschwappach (2:2) sehr gut aus der Affäre gezogen. - Sieben Punkte beträgt der Abstand der SG Wülflingen/Haßfurt II zum rettenden Ufer, weshalb ein Heimsieg über den SC Trossenfurt-Tretzendorf sehr hilfreich wäre. Trotz der Negativserie seit vielen Wochen scheint dies durchaus möglich, denn die Gäste um ihren Toptorschützen Mike Hubert zeigten sich zuletzt nicht in allerbester Form. - In die Erfolgsspur zurück will der RSV Unterschleichach nach seiner Heimpleite gegen Hermannsberg und gegen den SC Geusfeld eine neue Siegesserie starten. Doch weil die Gäste zuletzt in Wülflingen ihr zweites Auswärtsspiel gewonnen haben, sollten sich die Zuschauer auf eine ausgeglichene Partie einstellen. - Wiedergutmachung ist bei der SG Traustadt/Donnersdorf nach der 0:8-Klatsche in Unterhohenried angesagt. Weil Fatschenbrunns Spielertrainer Christian Krienes und Co. auswärts in dieser Saison erst einmal alle drei Punkte mit nach Hause brachten, ist jedenfalls für Spannung gesorgt.



Kreisklasse Schweinfurt 4

Nach der 0:5 Klatsche des SC Maroldsweisach zuletzt beim Tabellenführer Stadtlauringen hat er sich beim FC Nassach Wiedergutmachung vorgenommen, um den Anschluss nach oben wieder herzustellen. Doch weist Nassach nur einen Punkt weniger auf und will ebenfalls nach oben. - Nach dem letztwöchigen Spielabbruch, bedingt durch den nicht mehr bespielbaren Platz, empfängt der TSV Burgpreppach den TSV Forst II. Die Gäste rangieren im unteren Tabellendrittel, sodass die Partie normalerweise eine lösbare Aufgabe für die Mannen um Interimscoach Rappelt sein sollte. - Keinesfalls zufrieden zeigt sich Aufsteiger SG Ermershausen/Schweinshaupten mit der Vorrunde und nur sieben Punkten. Gegen die SG Üchtelhausen, die als Vierter mitten um Titelrennen steht, dürfte es schwer werden, diese Bilanz zu verbessern. rn/di