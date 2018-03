Erster "Geburtstag" mit Kicker und Jesus-Geschichten

Klack, klack, klack, dann ein Knall, ein kurzer Jubelschrei: Im evangelischen Gemeindehaus "Miteinander" in der Louis-Dietrich-Straße in Unterrodach steht ein Kicker - mit jeweils mehreren Spielern auf beiden Seiten. Der Ball ist wieder im Spiel, wandert zwischen den Figuren der Weißen und Schwarzen hin und her. Dann ist die Lücke da. Ein "Zuckerpass" und Tor! - Zu einer Partie Tischfußball sagt in der Kinder- und Jugendgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Unterrodach bei ihren allmonatlichen Treffen keiner Nein. Dies gilt umso mehr, wenn man - wie an diesem Freitag - Pfarrer Andreas Krauter und Bürgermeister Norbert Gräbner zu seinen Mannschaftskollegen zählten darf und diese sich dann noch als echte Torjäger erweisen. Action ist an dem Nachmittag aber nicht nur am Kickertisch angesagt. Einige Jungs haben das Dart beschlagnahmt, während insbesondere die Mädchen mit Ulrike Krieg hübsche Osterdeko basteln.

Andere Kinder lümmeln sich gemütlich auf den Sitzgelegenheiten auf dem Boden, um zu quatschen oder einfach auch nur zu chillen.

Einige der Jungen und Mädchen sausen herum und spielen Fangen. "Die müssen sich einfach austoben", lacht Betreuerin Jutta Keilhold, als sie ein kleines Osterbüffet mit Butterbroten, leckerem Käse und Kresse sowie bunten Ostereiern aufbaut, ein Angebot, von dem - Austoben hin oder her - gerne Gebrauch gemacht wird. Die Pause fällt aber nur kurz aus, einige Minuten später geht es schon wieder rund.



Glaubensvermittlung

Als Einstieg in die Gruppenstunde hatten die rund 15 anwesenden Kinder - auf den am Boden ausgelegten Matratzen und großen Kissen - mucksmäuschenstill den Ausführungen von Waldemar Backer gelauscht. Der ehemalige Rektor der Wallenfelser Schule, den alle nur "Waldi" nennen, hatte den Jungen und Mädchen in sehr anschaulicher Art und Weise und anhand vieler Bilder die Leidensgeschichte von Jesus erzählt und erklärt, warum wir nunmehr die Fastenzeit begehen. Auch seiner Geschichte "Die alte Frau, die auf Gott wartete" hörten die Kinder aufmerksam zu. "Uns ist es wichtig, dass wir den Kindern den Glauben und biblische Geschichten vermitteln", erklärt Jutta Keilhold, die zusammen mit Ulrike Krieg und mit Unterstützung von Waldemar Backer den Jugendtreff leitet. Diese Glaubensvermittlung erfolge aber in altersgerechter, lockerer und zeitlich kurzer Form. Anschließend gibt es verschiedene am Jahreskreislauf angelehnte Angebote.