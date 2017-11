Erste Überraschung im neuen Wettbewerb

Bei der Sportwarteversammlung des Kegelvereins Haßberge-Steigerwald wurde auf Initiative von Patrick Löhr (Gut Holz Zeil) ein neuer Wettbewerb ins Leben gerufen, der Haßberge-Steigerwald-Cup. Die Ausspielung des Wanderpokals ist für alle am Sportbetrieb teilnehmenden Mannschaft des Vereins gedacht und bringt den Anreiz, dass auch Mannschaften aus unteren Ligen gegen die so genannten Großen antreten können und dabei immer Heimrecht genießen.

Gespielt wird im Gegensatz zu den Punktspielen mit nur drei Keglerinnen oder Keglern. Das besondere ist ein Holzvorsprung für die niedriger kegelnde Mannschaft von fünf Holz pro Klasse Unterschied auf das Endergebnis. Für das bessere Gesamtergebnis erhält das Team zwei Mannschaftspunkte wie bei Ligaspielen. Gespielt wird im K.o.-System, es wird nach jeder Runde neu ausgelost. Die am Schluss übrig bleibenden vier Mannschaften tragen auf einer neutralen Bahn das Finale aus.

Das Los bescherte im ersten Durchgang den Keglern aus Burgpreppach, Bezirksliga B Ost, gleich die Bayernligamannschaft von Gut Holz Zeil. Der Holzvorsprung für Burgpreppach bei sechs Spielklassen Unterschied betrug 30 Holz. Jedoch trotz tapferer Gegenwehr blieben die Gastgeber ohne Chance. Eine Überraschung am ersten Spieltag schafften die Kegler aus Rentweinsdorf. Sie hatten die Erste Mannschaft von Alle Neun Sand zu Gast und warfen aufgrund einer ganz starken Leistung von Sebastian Jäger (568 Holz) und Lukas Wolfschmitt (560) sowie des Holzvorsprungs (20) den vier Klassen höher angesiedelten Klub aus dem Wettbewerb. Das beste Einzelergebnis jedoch erzielte Sebastian Giebfried vom SKK Haßfurt im Spiel bei der DJK Kirchaich II mit hervorragenden 581. gö



ERGEBNISSE RUNDE 1

TV Ebern II - KSV Unterpreppach 5:0

DJK Kirchaich IV - Alle Neun Sand II 0:5

TV Ebern - SG Eltmann 1:4

TSV Burgpreppach - Gut Holz Zeil 0:5

SKC Obertheres II - GH Kleinsteinach 0:5

DJK Kirchaich II - SKK Haßfurt 1:4

DJK Kirchaich III - SKC Obertheres 0:5

GH Kleinsteinach II - Gut Holz Zeil II 0:5

SKV Rentweinsdorf - Alle Neun Sand 4:1

SKK Stettfeld - Gut Holz Neubrunn 0:X

Alle Neun Sand III - AN Breitbrunn 2:3



RUNDE 2

A. Neun Breitbrunn - DJK Kirchaich Damen

TV Ebern III - Alle Neun Sand II

Gut Holz Kleinsteinach - SKK Haßfurt

KSV Rentweinsdorf - Gut Holz Zeil II

Rapid Ebelsbach - DJK Kirchaich

TV Ebern II - SG Eltmann

SKC Obertheres - Gut Holz Zeil

Gut Holz Neubrunn II - GH Neubrunn