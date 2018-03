Erste Mittel für Bau der Finanzschule

Für den Bau der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Finanzwesen, in Kronach fließen jetzt die ersten Gelder. Wie MdL Susann Biedefeld (SPD) aus der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen mitteilte, wurden die Kosten für die erste Teilbaumaßnahme in Höhe von 1,4 Millionen Euro genehmigt. Zudem sei die Umwandlung des Planungstitels in einen Bautitel erfolgt.



200 Studienplätze entstehen

Am Fachbereich Finanzwesen mit den Standorten Herrsching und Kaufbeuren der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern findet die Ausbildung für den Einstieg in der 3. Qualifikationsebene (Studienrichtungen Steuer und Staatsfinanz) statt. Die Errichtung des neuen Hochschulstandorts in Kronach mit 200 Studienplätzen ist Bestandteil der Heimatstrategie der Staatsregierung und entspricht deren Leitziel, gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen zu schaffen.

"Mit dem neuen Hochschulstandort ist es möglich, zahlreichen Nachwuchskräften aus dem nordbayerischen Raum in Zukunft eine wesentlich heimatnähere Ausbildung mit modernen Studienplätzen zu ermöglichen und damit die Ausbildung noch attraktiver zu gestalten. Das war schon längst überfällig", betont die Haushälterin aus Altenkunstadt.



Abbruch des Baubestands

Die Kosten der ersten Teilbaumaßnahme von 1,4 Millionen Euro umfassen den Abbruch der Bestandsgebäude und die Baufeldfreimachung. Die Neubauten sollen dann auf einem Areal an der Siechenangerstraße errichtet werden. Seit Mai 2017 befindet sich dieses im Eigentum des Freistaates Bayern und umfasst insgesamt 15 363 Quadratmeter. Bislang wurde das Areal gewerblich genutzt und ist derzeit noch bebaut. Für die Errichtung der Neubauten werden die aktuell vier leerstehenden Bestandsgebäude abgebrochen.

"Mit der neuen Finanzschule in Kronach erfährt nicht nur die Stadt, sondern der ganze oberfränkische Raum eine Aufwertung", ist sich die SPD-Abgeordnete sicher. red