Erste-Hilfe-Kurs und Fahrt nach Würzburg

Die Siedlergemeinschaft bietet zusammen mit dem BRK am Samstag, 24. März, ab 9 Uhr einen Erste-Hilfe-Kurs an. Einladung ergeht an alle Führerscheinanwärter, aber auch eine Auffrischung der Kenntnisse ist sicher angebracht. Außerdem möchte die Siedlergemeinschaft am Sonntag, 8. Juli, eine Tagesfahrt zur Landesgartenschau nach Würzburg anbieten. Um planen zu können, wird bereits jetzt darum gebeten, sich bei Interesse zu melden. Anmeldung und Info bei Sabine Liebl, Telefon 09573/34936. red