Erste-Hilfe-Ausbildung in Gebärdensprache

Auch gehörlose Mitbürger kommen in Situationen, in denen sie Erste Hilfe leisten müssen und auch wollen. Doch wer bringt ihnen die lebensrettenden Handgriffe bei? Der Erste Hilfe-Ausbilder Kai Bartoholmeyczik lehrt gehörlosen Teilnehmern und anderen

Interessierten - ohne Worte - das nötige Rüstzeug, um fachgerecht die stabile Seitenlage, die Herz-Lungen-Wiederbelebung und weitere Maßnahmen qualifiziert durchzuführen. Die nächste "Erste-Hilfe-Ausbildung" für Gehörlose und hörgeschädigte Menschen findet am Samstag, 7. April, von 9 bis 17.30 Uhr beim BRK Erlangen in der Henri-Dunant-Straße 4 statt. Anmeldungen nimmt das BRK per Mail an gehoerlosenerstehilfe@kverlangen-hoechstadt.brk.de entgegen. red