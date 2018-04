Das Rote Kreuz Haßberge bietet einen Kurs "Erste Hilfe am Kind" an. Er findet am Samstag, 7. April, von 8 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt statt. Teilnehmen können alle, die täglich mit Kindern zu tun haben, teilte das Rote Kreuz mit. Für den Kurs ist eine Anmeldung beim Roten Kreuz in Haßfurt nötig, Rufnummer 09521/9550197 (vormittags). Inhalte des Kurses sind unter anderem Erste Hilfe bei einem Fieberkrampf, bei Atem- und Kreislaufproblemen, beim Verschlucken von Fremdkörpern, bei Vergiftungen sowie bei Verletzungen aller Art. red