Erste Hilfe am Hund

Die Rettungshundestaffel des BRK-Kreisverbandes Coburg bietet allen Hundebesitzern einen Kurs in Erster Hilfe am Hund an. Die Ausbildung findet am Freitag, 17. November, ab 17 Uhr im BRK-Haus in der Sally-Ehrlich-Straße in Coburg statt. Anmeldung und Infos unter Telefon 09561/80890. red