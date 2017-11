Erste gemeinsame Schau

Wer sich für die Kleintierzucht interessiert, ist am kommenden Wochenende in der Mainleuser Sommerhalle gut aufgehoben. Der Kaninchen- und Geflügelzuchtverein Mainleus lädt ein zu seiner Lokalschau - die erste seit dem Vereinszusammenschluss mit den Geflügelzüchtern Mainleus im vergangenen Jahr.

Zu sehen sind 90 Kaninchen von sieben Ausstellern sowie 344 Geflügeltiere von insgesamt 28 Ausstellern, darunter 64 Tiere des Züchternachwuchses. Enten, große Hühner, Zwerghühner und Tauben präsentieren sich den Besuchern, auf einige Exemplare ist der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Grampp selbst gespannt. "Warzenenten braun-wildfarbig, Amrocks gestreift oder Mechelner gesperbert - die sehe ich auch zum ersten Mal." Sieben Preisrichter werden am Freitag entscheiden, welche Tiere preisgekrönt wieder in den heimischen Stall zurückkehren.

Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Teichanlage mit Enten, eine Voliere mit Bantam-Hühnern und eine Voliere mit Wachteln. Obendrein wird es eine Werbeschau für Meerschweinchen geben. Die Lokalschau hat am 11. November von 9 - 17 Uhr und am 12. November von 9 - 16 Uhr für Besucher geöffnet, die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 10 Uhr. Die Vereinsmitglieder sorgen für das leibliche Wohl. Kostenfreie Parkplätze stehen vor der Sommerhalle zur Verfügung. up