Erst warf er Papierschnipsel auf sie

Johanna und Adolf Reuß feierten jüngst Eiserne Hochzeit im Kreis ihrer Familie. Die Jubilarin, eine geborene Mohr, erblickte am 8. September 1931 in Bischberg das Licht der Welt. Nach ihrer Ausbildung zur Näherin ging sie mit 17 Jahren in die Erba in Gaustadt und arbeitete dort in der Farbgarnspulerei bis zur Rente. Adolf Reuß wurde am 31. Juli 1928 in Gaustadt geboren. Er lernte bei der Eisengießer- und Maschinenfabrik Josef Müller in Bamberg als Dreher und war später bei der Firma Bosch bis zur Rente angestellt. 1944 musste er zum Einsatz nach Radolfszell. Dort geriet Reuß 1945 in marokkanische Gefangenschaft und wurde in Metz zum Minensuchkommando befohlen. Nach gelungener Flucht kehrte er im Mai 1946 heim.

Die beiden lernten sich in der Oberen Wirtschaft in Gaustadt kennen. "Ich stand am Eingang und er hat von oben Papierschnipsel auf mich geworfen", erzählt Johanna Reuß. Sie war 16 und er 19 Jahre alt. Im Liederhort Gaustadt hat es dann endgültig gefunkt - bis heute ist Adolf Reuß noch Mitglied. Außerdem ist er seit 80 Jahren beim ASV Gaustadt und saß drei Jahre im Gemeinderat Gaustadt bis zur Eingemeindung 1978.

In der Gaustadter St. Josefskirche heiratete das Paar im November 1952. Aus der Ehe gingen zwei Mädchen und ein Junge hervor. Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte das Paar 1998, als ihre älteste Tochter Brigitte starb. Trotzdem meisterten sie diese schwere Zeit. Beide leben noch in ihrer gemeinsamen Wohnung und lesen seit fast 80 Jahren täglich den Fränkischen Tag. Gerne fahren sie mit dem E-Mobil durch Gaustadt. "Das ist nicht so anstrengend wie mit dem Rollator", erklären die beiden lachend. Zu ihrem Jubelfest gratulieren ihr Sohn Norbert und ihre Tochter Petra, sowie fünf Enkel, sechs Urenkel und der Dritte Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD). red