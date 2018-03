Erst in die USA, dann das Jubiläum zu Hause

Naheda, die Tänzerin aus Ludwigsstadt, bereitet sich auf eine Reise in die USA vor. Seit mehr als 14 Jahren erobert sie die Herzen der Zuschauer des Rakkasah-Festivals. Für die Initiatoren ist Naheda ein fester Progroammbestandteil und eine gern gesehene Dozentin. Dabei spielt es eine Rolle, dass sie zu den wenigen Choreographen zählt, die jede Musikrichtung in Tänze umzuwandeln weiß.Auch zu Hause in Deutschland unterrichtet sie in Kronach, Coburg, Neustadt oder Saalfeld und freut sich schon jetzt auf ein großes Ereignis: Am Samstag, 13. Oktober, feiert Naheda ihre Jubiläumsgala im Kreiskulturraum Kronach. Der Titel: ,,25 Jahre orientalischer Tanz mit Naheda." Viele Tänzer aus dem In- und Ausland sowie ihre eigenen Tanzgruppen werden dazu beitragen, dass dieser Abend ein Erfolg wird. Tickets gibt es unter Telefon 0367/6472569 bzw. 0171/6763849. Weitere Infos unter www.Naheda.de . red