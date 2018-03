Erst getrunken, dann randaliert

Zwei erheblich angetrunkene Männer randalierten am Sonntagfrüh gegen 1 Uhr in einer Gaststätte in der Geisfelder Straße. Dabei rissen sie eine Überwachungskamera ab und entwendeten das Gerät. Die Polizei konnte die beiden festnehmen. Da die beiden betrunken und aggressiv waren, mussten sie die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. pol