Erst Ampel, dann Brücke

Der Markt Mainleus lädt am Freitag mit Unterstützung der Siedlergemeinschaft zum Ampelfest um 17 Uhr auf dem Parkplatz des Cash-Getränkemarktes, Holzstraße 9, ein. Außerdem feiert der Markt Mainleus mit Unterstützung der Gartenbauvereine Buchau, Mainleus, Willmersreuth ein Brückenfest am Sonntag ab 17 Uhr an der sanierten Mainbrücke, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. red