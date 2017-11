Ersatzgeschwächtes KSV-Team verliert beim Spitzenreiter

In der Landesliga Nord der Ringer verlor der KSV Bamberg beim ATSV Kelheim mit 11:21. Nur drei Siege beim Top-Favoriten waren zu wenig, um diesen letztlich ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Dabei hätte das Ergebnis durchaus knapper ausfallen können, doch auch die umkämpften Duelle endeten mit hauchdünnen Erfolgen der Gastgeber.

Eine Gewichtsklasse musste aufseiten des dezimierten KSV sogar unbesetzt bleiben, was die Erfolgsaussichten immer mehr schwinden ließ. Dabei waren es doch die Bamberger, welche noch in der Vorrunde den starken Gastgebern eine ihrer beiden Saisonniederlagen beigebracht hatten.

In der Klasse bis 57 kg griechisch-römisch sprang kurzfristig Hamid Nazari ein, machte dabei seine Sache gegen B. Böswald hervorragend und sicherte seinen Farben einen 15:5-Punktsieg (0:3). Im Schwergewicht (130 kg Freistil) traf Maximilian Brandmayer auf den routinierten T. Iczi, welcher sich mit mehreren Schleudergriffen technisch überlegen durchsetzte (4:3). Stoyko Rusev (61 kg Freistil) zeigte gegen E. Salmeh seine ganze Klasse und ließ dabei dem Hausherrn mit einem technischen Überlegenheitssieg nicht den Hauch einer Chance (4:7). Für Darius Mayek (98 kg gr.-röm.) war gegen D. Ritter mehr drin, doch ließ er sich von dessen Anfangsoffensive überrumpeln und lief fortan einem Rückstand hinterher, welchen sein Kontrahent mit einem 11:5 Punktsieg geschickt verteidigte (6:7).

Christopher Kegel (66 kg gr.-röm.) wehrte sich gegen den ungarischen Kaderringer C. Knipli nach Kräften, konnte jedoch dessen Griffaktionen nicht nachhaltig unterbinden und musste diesem im weiteren Verlauf einen überlegenen Punktsieg überlassen (10:7). Die Klasse bis 86 kg (Freistil) konnten die KSVler krankheitsbedingt nicht besetzen, so dass hier die Punkte kampflos an J. Mayer gingen (14:7).



Gekonnter Beinangriff

Tamerlan Sharipov (71 kg Freistil) setzte gegen Günter Stark von Beginn an die Akzente, brachte diesen nach einem gekonnten Beingangriff in die gefährliche Lage, aus welcher es kein Entrinnen mehr gab (14:11). Dennis Birke (80 kg gr.-röm.) rückte von der zweiten Mannschaft auf und hatte gegen M. Fischer den erwartet schweren Stand. Trotz engagierter Gegenwehr konnte er eine Schulterniederlage nicht verhindern (18:11).

Lukas Tomaszek (75 kg gr.-röm.) hatte mit dem Greco-Spezialisten F. Henneberger einen harten Brocken vor der Brust. Der von Taktik geprägte Kampf ging mit einem knappen Punktsieg an den Gastgeber (19:11). Benedikt Panzer (75 kg Freistil) zeigte gegen den höherklassig erfahrenen J. Mayerhofer eine ansprechende Leistung, so dass der sieggewohnte Kelheimer nur zu einem mühsamen 6:1-Arbeitssieg kam (Endstand 21:11).

Die KSV-Schüler unterlagen beim Spitzenreiter ASV Hof mit 15:23. Für die Bamberger waren Muchmad Chakimow, Johann Engelhardt, Ilja Musaev (je 4) und Xaver Engelhardt (3) erfolgreich. hö