Eröffnung der "Heilig-Länder-Halle" Neubrunn

"Unsere Heilig-Länder-Halle in Neubrunn wäre heute gar nicht mehr aus unserem Ort wegzudenken. Sie ist mit ihrem Umfeld zu einem festen Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens und der Aktivitäten der Vereine geworden", so der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Neubrunn, Heinz Stretz, beim 25-jährigen Jubiläum im vorigen Jahr. Nun konnte man schon wieder einen Anlass feiern, denn die Festhalle wurde in den letzten beiden Jahren ertüchtigt und bekam ein modernes Ambiente.

Der Bau einer Festhalle war schon vor Jahrzehnten ein großer Wunsch der Kirchlauterer, nachdem der andere Ortsteil Kirchlauter ein Gemeindezentrum hatte, dies aber in Neubrunn fehlte. Dazu kam, dass der der damalige Besitzer der oberen Gastwirtschaft, eine Brauerei, kein Interesse mehr daran hatte, diese Gaststätte in Neubrunn weiter zu betreiben. Etliche Vereine hatten aber in diesem Gebäude "ihr Zuhause" und stellten deswegen einen Antrag an die Gemeinde, dieses Haus zu erwerben.



"Neubrunner Dorfgemeinschaft"

Sie schlossen sich deswegen zu dem Verein "Neubrunner Dorfgemeinschaft" zusammen mit dem Ziel der Renovierung der Gaststätte und der Errichtung einer Versammlungs-Halle. Mit Gesamtkosten von 220 000 D-Mark und viel Eigenleistung hat man dann in den Jahren 1992-1995 die Gaststätte saniert. Schon 1999 wagte sich die Dorfgemeinschaft an das nächste Großprojekt, die Planung eines Kultur- und Versammlungsraumes, für den der Bau im Jahre 2000 begann. Die Gesamtkosten beliefen sich hier auf rund 500 000 D-Mark.

Einer, der dies alles in Rollen gebracht habe, war Alfred Gengenbach. "Er war der Gründungsvorsitzende und hat die Geschicke des Vereins so lange geführt, wie es seine Krankheit zuließ. Für seine Verdienste sei er auch zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Sein Nachfolger im Amt ist seitdem Heinz Stretz. Die "Dorfgemeinschaft" wird in Neubrunn großgeschrieben und ohne Zweifel ist diese "Heilig-Länder-Halle" eine gewaltige Gemeinschaftsleistung. Diese war aber mit dem Bau nicht abgeschlossen, sondern die ist nach wie vor aktiv.



Viele Veranstaltungen

Die größten Veranstaltungen sind das traditionelle Starkbierfest, das wieder am 17. März 2018 stattfindet, die Theaterzeit, die Patronatsfeste St. Sebastian und Andreas und die Musikkonzerte. Aber auch viele Vereinsveranstaltungen, Familienfeste und Events von außerhalb führten zu insgesamt 150 bis 200 Veranstaltungen im Jahr.

Die Planungen der "Dorfgemeinschaft Neubrunn" gehen aber schon wieder weiter. Nachdem nun die "Heilig-Länder-Halle" wieder in Schuss gebracht wurde, erfordert auch das schöne Fachwerkgebäude der Gastwirtschaft eine Sanierung. Die "Dorfgemeinschaft" blickt mit Optimismus in die Zukunft.

gg