Groß und Klein sind am Sonntag, 1. Oktober, um 14 Uhr zum Erntedankgottesdienst mit Pfarrer Jürgen Rix ins Sportheim Leuchau eingeladen. Gastgeber ist der Gartenbauverein Leuchau/Donnersreuth. Herzlich erbeten werden hierzu auch Erntegaben aller Art, die am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr im Sportheim angenommen werden. Im Anschluss an die Feier werden die Gaben an das Rehbergheim für Kinder gespendet. Für ein gemütliches Beisammensein ist mit Kaffee und Kuchen wie immer bestens gesorgt. red