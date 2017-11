Ernestinum ist nun offizielles Mitglied

29 Schulen aus ganz Deutschland überzeugten im Mint-EC-Auswahlverfahren 2017 mit der überdurchschnittlichen Qualität und Quantität ihres Mint-Schulprofils. Nun wurden sie von Stefanie Hubig, Ministerin für Bildung des Landes Rheinland- Pfalz, und Wolfgang Gollub, Vorstandsvorsitzender Mint-EC, offiziell in das nationale Excellence-Schulnetzwerk Mint-EC aufgenommen. Das Gymnasium Ernestinum gehört zu diesen ausgewählten Schulen. Die Aufnahme fand im Rahmen der Mint-EC-Schulleitertagung in Kooperation mit dem Hohenstaufen-Gymnasium und der TU Kaiserslautern statt. Der inhaltliche Schwerpunkt der Tagung liegt in diesem Jahr laut Pressemitteilung auf dem digitalen Wandel an Schulen. red