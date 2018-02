Ernestinum gewinnt Parisfahrt

Die Klasse 10a des Gymnasiums Ernestinum darf eine Woche nach Paris. Die Reise ist der Hauptpreis eines Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung.

Mit ihrer Arbeit zum Thema "Abschaffung des Bargelds" auf zwei Zeitungsseiten haben die Jugendlichen das Ticket für eine fünftägige Klassenreise nach Paris gelöst. "Die Jury war hin und weg über eure tolle Arbeit", bekannte Hans-Georg Lambertz, Leiter des Schülerwettbewerbs, bei der Verleihung. Einige Wochen haben die Schüler an ihrem Werkstück gearbeitet, in der Schule, aber auch in der Freizeit. Zum Thema "Hände weg vom Bargeld?" wurden über 250 Projekte eingereicht, gegen die sich die 10a des Ernestinums durchsetzen konnte. Die Schüler hatten mit Uwe Müller von den Wirtschaftsjunioren Coburg sowie dem früheren Vorstand der Coburger Sparkasse, Siegfried Wölki, über das Für und Wider der Bargeldabschaffung gesprochen, führten Umfragen durch und schrieben eigenständig Artikel und Kommentare zu dem Thema. Das Besondere: Die Zeitungsseiten waren bereits im vergangenen November bei einem Medienprojekt veröffentlicht worden.Während die Klasse zu Beginn des Projekts mehrheitlich für eine Abschaffung des Bargeldes war, lehnten am Ende nahezu alle diesen Plan ab. Das deckte sich mit den Ergebnissen der Umfragen in der Schule und in der Coburger Fußgängerzone. Für den Erfolg in großem Maß verantwortlich sei mit Norbert Berger einer der bewährtesten Pädagogen der Stadt, sagte Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Seit 1989 nimmt Berger mit immer neuen Schulklassen an dem Wettbewerb der Bonner Bundeszentrale für politische Bildung teil. In dieser Zeit gab es fünf Klassenreisen als Hauptpreise und mehrere Geldpreise. cw