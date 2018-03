Ermreuther gewinnt 10 000 Euro

Beim Gewinnsparen der Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg hat Jens Wagner aus Ermreuth das große Los gezogen. Bei der März-Auslosung gewann er den Hauptgewinn in Höhe von 10 000 Euro. Jens Wagner freute sich riesig und konnte sein Glück gar nicht fassen, als ihm Kundenberater Martin Thürmer die freudige Nachricht übermittelte. In Eschenau hat nun Marktbereichsleiter Andreas Ledig zusammen mit Kundenberater Martin Thürmer den symbolischen Scheck an das Ehepaar Wagner übergeben. red