Ermittlungen gehen weiter

Weiterhin ist unklar, wie der 40-jährige Mann in Knetzgau ums Leben gekommen ist, der am vergangenen Sonntag tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Die Ermittlungen der Polizei laufen in alle Richtungen. Wann es ein Ergebnis gibt, ist nicht bekannt. Polizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg schließen derzeit nichts aus. Es kann ein Tötungsdelikt ebenso vorliegen wie eine Selbsttötung, hieß es zuletzt. In der Rechtsmedizin hat es bereits eine Obduktion des Leichnams gegeben. Um Gewissheit über die Todesursache zu bekommen, sind weitere Untersuchungen nötig. Resultate liegen noch nicht vor. ks