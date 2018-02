Erlös ist für die Kirchenrenovierung

Wie immer gut besucht, war das 37. Pfarrfest der Pfarrei St. Josef in Niederndorf. Auf dem Josefsplatz war ein Zelt aufgebaut worden, unter dessen Bahnen die die Gäste vor der Sonne gut geschützt waren.

Der Festgottesdienst um 10 Uhr in der Josefskirche, wurde von der Jugendband "Spirit of Life" musikalisch umrahmt. Im Gottesdienst wurde auch Gemeindeassistent Michael Knopf verabschiedet, der ab Herbst als Gemeindereferent in Höchstadt a.d. Aisch wirken wird.

Nach dem Gottesdienst war gemeinsames Feiern auf dem Kirchenplatz angesagt, für Mittagessen und Getränke war gesorgt. Es gab Gegrilltes sowie Braten oder Schäufele mit Kloß und Kraut aber auch Krenfleisch und ein vegetarisches Gericht oder einfach nur Kloß mit Soß. Die Essensportionen konnten auch kinder- bzw. seniorengerecht geordert werden.

Ebenso kamen die Liebhaber von Kaffee und Kuchen auf ihre Kosten. Am Nachmittag konnten sich die Kinder mit Spielen vergnügen. Um 14 Uhr gab es Aktivitäten für die Kinder mit der Band "Spirit of Life" und eine Turmbesichtigung in Kleingruppen. Stadtpfarrer Helmut Hetzel berichtete um 16 Uhr in der Josefskirche über aktuelle Entwicklungen im Seelsorgebereich. Der Reinerlös aus dem Pfarrfest wird für die Außenrenovierung der Pfarrkirche verwandt.

In der Inflationszeit, im Jahr 1923, unter großen Opfern und dem persönlichen Einsatz der Bevölkerung erbaut, wurde die Kirche im Jahr 2013 neu ausgestaltet. Bemerkbar macht sich vor allem der hellere Anstrich, ein gold-rotes Band durchzieht das Chorhalbrund und betont auch die die Wandfläche hinter dem Tabernakel und dem Ständer für das Evangeliar. Den Ausklang beim Pfarrfest machte das Nachtgebet.