Erlebnisse in der Natur für die Jungen und die Alten im Steigerwald

Beim Steigerwaldzentrum in Handthal gibt es in den nächsten Wochen interessante Veranstaltungen, wie die Einrichtung mitteilt. Sie alle wollen das Verständnis wecken für das Leben im Wald. Anmeldung ist jeweils nötig unter Ruf 09382/319980.



Mit dem Bat-Detektor

Fledermäuse stehen zum Beispiel am Samstag, 19. August, 19 bis 21.30 Uhr im Zentrum des Interesses. Der Steigerwald ist berühmt für seine Fledermausfauna. Welche Arten gibt es, wie leben sie, wie kann man sie beobachten? Der Biologe und Naturschützer Gerhard Eppler macht in einem bebilderten Vortrag mit der Lebensweise der heimischen Tiere vertraut. Mit einsetzender Dämmerung hält man dann mit dem Bat-Detektor nach den fliegenden Kobolden Ausschau. Auch für Kinder geeignet. Exkursionsleiter sind Veronika Lindmayer und Gerhard Eppler; Treffpunkt ist vor dem Steigerwald-Zentrum.

Am Sonntag, 20. August, heißt es von 14 bis 16 Uhr "Unser Wald in der Weltgeschichte". Bei dem zweistündigen Waldspaziergang geht es um den Wald als Klimaregulator, Lebensraum und Lieferant des nachwachsenden Rohstoffes Holz. Seine Rolle in der Geschichte hält manche Überraschung bereit. Treffpunkt ist vor dem Steigerwald-Zentrum.

Die Familienführung mit dem Förster, eine Schnitzeljagd durch den Steigerwald, wird angeboten am Sonntag, 3. September, 14 bis 17 Uhr. Mit GPS-Geräten geht es auf Entdeckungstour, Kinder und Jugendliche müssen hier Prüfungen bestehen und Rätsel lösen. Eltern dürfen teilnehmen, wenn ihre Kinder es erlauben (Treffpunkt vor dem Steigerwald-Zentrum Handthal; mitzubringen sind lange Hosen, festes Schuhwerk, Allwetterkleidung, Insektenschutz, Brotzeit und Getränk).



Zum Baumwipfelpfad

Am Sonntag, 10. September, geht es von 13 bis 14.30 Uhr vom Steigerwald-Zentrum zum Baumwipfelpfad nach Ebrach. Es sind zwei räumlich und thematisch eng mit einander verbundene Einrichtungen: Waldinformation und -erlebnis stehen bei beiden im Mittelpunkt. Besonders intensiv kann man sich dem Wald dort bei einer Wanderung auf dem Verbindungsweg zwischen diesen beiden Attraktionen nähern.

Ein Förster des Steigerwald-Zentrums führt am Sonntag, 10. September, ab 13 Uhr auf dem etwa drei Kilometer langen Weg vom Steigerwald-Zentrum zum Eingang des Baumwipfelpfades. Treffpunkt ist das Foyer des Zentrums (festes Schuhwerk; nicht für Kinderwagen).

Das Ausbreiten von Samen und Früchten ist am Sonntag, 17. September, 14 bis 16 Uhr Thema. Überall fliegt, segelt und schraubt es sich im Herbst vom Kronendach vieler Bäume. Manche Kräuter lassen ihre Samen von Ameisen verschleppen, und manche nutzen den Regen, um ihre Samen auszubreiten.



Ein langer Weg

Viele Früchte müssen den Verdauungstrakt von Tieren passiert haben, um keimen zu können. Mit kurzen Experimenten, Spielen und Rätseln ist diese Entdeckungsreise mit Franziska Kubisch durch den Steigerwald spannend.

Den Herbstwald erleben können Interessierte am Sonntag, 24. September, 14 bis 16 Uhr, bei einer Familienwanderung mit der Försterin. Die Spaziergänger erfahren, was die Tiere im Herbst machen und wie sich die Bäume auf den Winter vorbereiten. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf der Terrasse des Steigerwald-Zentrums. red