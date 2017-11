Erlangen wird wichtiger Standort der Forschungsfabrik Mikroelektronik

Die bayerischen Standorte der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) sind unlängst in Erlangen eröffnet worden. Ziel der Forschungsfabrik ist es laut einer Pressemitteilung der Fraunhofer-Institute, die Zukunftsfähigkeit der deutschen Mikro-elektronikforschung zu sichern, neue Gebiete zu erschließen und der Industrie den direkten Zugang zu einer großen, schlagkräftigen Forschungsplattform zu ermöglichen.

Die europäische Halbleiter- und Elektronikindustrie steht vor der Herausforderung, angesichts einer dynamischen Marktentwicklung, rasant steigender Innovationsgeschwindigkeiten und der technischen wie gesellschaftlichen Umwälzungen durch die Digitalisierung im globalen Wettbewerb zu bestehen und ihre in vielen Bereichen führende Position auszubauen. Um dies zu unterstützen, bauen in einem deutschlandweiten Konsortium elf Institute des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik zusammen mit zwei Instituten der Leibniz-Gemeinschaft eine standortübergreifende Forschungsfabrik für Mikro- und Nanoelektronik auf.

Ziel ist es, den Kunden aus Großindustrie, kleinen und mittleren Unternehmen sowie den Universitäten die gesamte Wertschöpfungskette für Mikro- und Nanoelektronik aus einer Hand anzubieten. Das Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) unterstützt bundesweit die dazu nötigen Investitionen in den nächsten vier Jahren mit rund 280 Millionen Euro für Fraunhofer sowie 70 Millionen Euro für Leibniz.



Zentraler Technologiepool

Die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) wird die auf die einzelnen Institute verteilte Forschung und Entwicklung in einem gemeinsamen, standortübergreifenden Technologiepool zusammenführen. Damit werden Forschungsumgebungen in Form von zentral koordinierten, umfassenden Geräteparks und Laboren sowie technologie- und institutsübergreifenden Konzepten für eine effiziente Zusammenarbeit mit der Industrie bereitgestellt. Dabei bildet das eng kooperierende Konsortium der FMD mit rund 3900 Mitarbeitern eine Forschungseinheit von internationalem Rang.

Der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Stefan Müller (CSU), gab am Fraunhofer IISB in Erlangen den

offiziellen Startschuss für die bayerischen Vertreter in der FMD. Dazu gehören die Fraunhofer-Institute für Integrierte Schaltungen IIS sowie für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB in Erlangen, Nürnberg und Fürth und die Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT in München. An die bayerischen Standorte der drei Institute mit insgesamt rund 1200 Mitarbeitern fließen zusammen 59,5 Millionen Euro aus der Gesamtfördersumme.

Anlässlich der Eröffnungsveranstaltung in Erlangen stellten die drei Institute gemeinsam die Angebote und Möglichkeiten der FMD sowie ihre jeweiligen technologischen Schwerpunkte und Beiträge in der Forschungsfabrik vor. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik, Schaltungsdesign, Sensorik, Materialforschung und Zuverlässigkeitsuntersuchungen. Damit werden die wirtschaftlich bedeutsamen Anwendungsbereiche Energietechnik, Automotive, Aerospace, Industrie 4.0 und Digitalisierung adressiert. Ende 2020 sollen die umfangreichen Investitionsmaßnahmen komplett abgeschlossen und die Infrastruktur der Forschungsfabrik vollständig betriebsfähig sein. red