Erlangen hofft auf Genesung

Der HC Erlangen ist am Ostersonntag um 12.30 Uhr in der Handball-Bundesliga beim TuS N-Lübbecke gefordert - muss aber auf etliche Spieler verzichten.



TuS N-Lübbecke -

HC Erlangen

"Die Voraussetzungen sind nicht besser geworden. Ich weiß aber, dass meine Mannschaft im Kollektiv extrem stark ist und funktioniert", sagte HC-Cheftrainer Adalsteinn Eyjolfsson auf die Verletztensituation angesprochen. Neben Jan Schäffer und Nikolai Link sind die Einsätze von Andreas Schröder und Nico Büdel fraglich. Damit würde im schlechtesten Fall ein dritter Innenblock-Spieler fehlen. "Wir sind guter Hoffnung, dass wir beide bis zum Sonntag hinbekommen", so der Isländer. Nikolas Katsigiannis und Christopher Bissel haben ihre muskulären Probleme vollends überwunden. Auch Nicolai Theilinger hat seinen ersten Pflichtspieleinsatz sehr gut hinter sich gebracht und wird vornehmlich in der Defensive seine Einsatzzeiten bekommen.

Für den Gastgeber steht einiges auf dem Spiel, das verdeutlicht ein Blick auf die Tabelle. Der Aufsteiger steckt mitten im Abstiegskampf und musste in den vergangenen beiden Partien gegen die Rhein-Neckar Löwen und Melsungen herbe Niederlagen einstecken. In der vergangenen Saison war der TuS als souveräner Zweitliga-Meister aufgestiegen. Allein der Lübbecker Rückraum verfügt über mehr als 200 Länderspiele. "Uns erwartet eine körperlich robuste und gut eingespielte Mannschaft, die ihre Stärken im Umschaltspiel hat", analysiert Eyjolfsson. red