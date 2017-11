Erinnerung an Pogromnacht

Maßbach erinnert am Donnerstag, 9. November, an die Pogromnacht und zündet dazu ab 18 Uhr die Kerzen in der ehemaligen Synagoge an.

In Maßbach waren es zwei schreckliche Nächte, denn es ging am nächsten Tag noch einmal weiter. In den Räumen der ehemaligen Synagoge kann man aus der Erzählung von Inge Heidelberger, der letzten Maßbacher Jüdin, hören, wie sie als Achtjährige diese Nacht in Maßbach erlebte.

Inge Heidelberger, bzw. später Lea Neugebauer, hat trotz alledem "ihr" Maßbach nie vergessen. Aus Savei -Zion in Israel pflegte sie bis zum Schluss, den Kontakt nach Maßbach. Bei einem der letzten Telefonate mit Klaus Bub, sagte sie zu ihm: "Herr Bub, behalten sie ihren Maßbacher Dialekt, denn immer wenn ich mit Ihnen telefoniere meine ich mein Vater (der Viehhändler in Maßbach) wäre am Telefon." Leider ist Lea Neugebauer am 27. Februar dieses Jahres mit 87 Jahren gestorben. Ein Grund für ihre Tochter, nun nach ihren Wurzeln in in Maßbach zu suchen. red