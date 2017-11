Erinnerung an den 9. November 1938

Zum Gedenken an das Geschehen am 9. November 1938, der sogenannten Reichpogromnacht, laden die evangelische Gemeinde Ebermannstadt und die Burg Feuerstein auch in diesem Jahr wieder Interessierte zu einer Veranstaltung ein. Die ökumenische Andacht mit Musik und Gedankenimpulsen beginnt um 18 Uhr auf dem Burghof. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu Diskussion und Aussprache. red